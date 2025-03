Latini, oltre 600 alla kermesse della Lega ad Ancona

"Davanti a oltre 600 persone, ad Ancona la 'Lega - Salvini Premier' traccia la rotta del futuro economico del Paese, mettendo al centro le eccellenze marchigiane e il loro contributo alla crescita nazionale". Lo scrive sui social la segretaria regionale della Lega Marche, la deputata Giorgia Latini, dopo la kermesse ad Ancona "Tutta un'altra economia" a cui sono intervenuti, tra gli altri, il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

La Lega Marche "è qui per dimostrare che l'obiettivo è vincere e confermare il buon #governo della nostra regione.

Amiamo le Marche e non vogliamo riconsegnarle alla sinistra: vogliamo proseguire il grande lavoro fatto in questi anni.

Abbiamo un'enorme opportunità: scrivere insieme la storia delle nostre Marche".



