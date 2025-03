Il gruppo Rinascimenti via dal consiglio comunale di Urbino

"Le dimissioni che ho presentato erano per me scontate dal momento che non c'è più un rapporto di fiducia e io non posso essere attaccato, oltre che politicamente, anche personalmente, per non aver mai richiesto niente". Così Massimo Guidi, ormai ex consigliere comunale di Urbino, commenta la sua decisione di dimettersi, assieme ai consiglieri Gabriele Carobini e Silvia Rossi, con i quali aveva dato vita il mese scorso al gruppo Urbino Rinascimenti, finito sotto l'occhio del ciclone come "causa delle dimissioni del sindaco Maurizio Gambini".

"Direi che questo solleva ogni dubbio e conferma che non siamo persone attaccate alle poltrone come si è detto nell'ultimo periodo", afferma Guidi. "Gli altri due consiglieri si sono dimessi senza che io gli chiedessi nulla, testimoniando maggiormente quanto nessuno abbia richiesto assessorati o incarichi. Lo ha riconosciuto anche il sindaco, che questa mattina, scusandosi per alcune parole usate in consiglio comunale, ha ammesso come in 15 anni da amministratore non ho mai chiesto nulla, così come lui non mi ha chiesto di dimettermi".

"oggi - precisa Guidi - ho sempre portato in politica ciò che sono nella vita e non faccio questo per lottare e ottenere qualcosa, questo gesto lo faccio perché voglio uscirne a testa alta". "Per quanto riguarda il nostro gruppo - dice l'ex consigliere - noi non abbiamo mai avuto l'intenzione di andare all'opposizione perché siamo stati eletti con questa maggioranza". Guidi poi, sulle dimissioni di Gambini, sostiene che: "Deve ritirarle, non vogliamo il commissariamento di Urbino" specificando però che "se poi ha altri problemi a riguardo, questo non lo so". Sul futuro suo e dell'ormai ex gruppo ribadisce che: "non andremo in pensione, perché la passione politica rimane" dunque "cercheremo di far qualcosa per la città, ma come cittadini".



