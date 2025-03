Gambini: "Si stanno creando condizioni per continuare"

"Non ho sciolto la riserva sulle mie dimissioni, mi pronuncerò all'inizio della prossima settimana, dopo aver completato i passaggi necessari". Così il sindaco dimissionario di Urbino, Maurizio Gambini, dopo il confronto con le forze civiche e politiche della maggioranza comunale, per discutere delle dimissioni del sindaco che risultano ancora protocollate.

"Rimangono ancora alcuni nodi da chiarire - ha spiegato -, ma ritengo che si stiano creando le condizioni giuste per continuare a lavorare nel rispetto del mandato che ci è stato conferito dai cittadini".

"Dopo la notizia dell'annuncio delle dimissioni dei tre consiglieri del gruppo RinasciMenti, ho voluto informare e confrontarmi la maggioranza - dice Gambini - ci siamo riuniti e ho ricevuto conferma del sostegno e della fiducia delle varie componenti - aggiunge - abbiamo condiviso che la decisione dei tre consiglieri è stato un segnale importante di responsabilità verso l'amministrazione e verso la città".



