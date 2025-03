Fedrigoni-Jürgensen: striscione a passaggio Tirreno-Adriatico

I segretari territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl carta e stampa, insieme ad alcuni lavoratori, in strada a Fabriano (Ancona) con uno striscione durante il passaggio dei ciclisti della Tirreno-Adriatico. "Dare maggiore visibilità e ribalta nazionale rispetto a quanto sta accadendo", il loro commento, in riferimento all'accordo di licenza, quinquennale, che il Gruppo ha sottoscritto con il distributore internazionale tedesco Jacob Jurgensen per produrre e distribuire in Europa carta per fotocopie Copy 1 e 2 dell'iconico marchio Carta Fabriano, prodotte fino a fine 2024 nello stabilimento di Rocchetta a Fabriano. I rappresentanti delle parti sociali locali, inoltre, hanno anche deciso di non presentarsi all'incontro di mercoledì prossimo, 19 marzo, con il management del Gruppo Fedrigoni, convocato per trovare un accordo sul premio di risultato, "come forma di protesta e rispetto", specificano. Invieranno un comunicato che sarà letto dai loro rappresentanti nazionali.

Inoltre, è stata inviata una richiesta ufficiale per un incontro urgente con l'Amministratore delegato di Fedrigoni, Marco Nespolo. Mentre, in via ufficiosa, pare che l'assessore regionale al lavoro, Stefano Aguzzi, possa incontrare le parti sociali giovedì 20 marzo. Potrebbe esserci anche l'azienda, visto che lo stesso Aguzzi ha chiesto a Fedrigoni di anticipare il summit convocato inizialmente per il 27 marzo, nel quale si sarebbe dovuto discutere per fare il punto della situazione rispetto all'accordo sottoscritto al Ministero delle Imprese e del Made in Italia nell'ambito della vertenza Giano e che, ora, avrà come tema questo accordo di licenza con il distributore tedesco.



