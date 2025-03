Due arresti con un'operazione antidroga dell'Arma a Senigallia

Due arresti per detenzione di droga a Senigallia. Si tratta di un 48enne originario di Jesi, domiciliato da qualche settimana per lavoro a Senigallia, dove alloggia in un B&B, che nascondeva 80 gr di cocaina sotto il materasso e di un 53enne nordafricano colpito da un ordine di carcerazione per spaccio. E' l'esito dell'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Senigallia, nel pomeriggio di ieri, realizzata con l'impiego di un massiccio dispositivo di uomini in divisa e in borghese ed il supporto dei cani antidroga del Nucleo Cinofili di Pesaro Il 48enne, già monitorato dai militari da alcuni giorni, è stato rintracciato nei pressi della Rotonda. Sottoposto a un controllo di polizia ha però immediatamente assunto un atteggiamento nervoso e diffidente, inducendo i militari ad approfondire l'accertamento avvalendosi anche dei cani antidroga e procedere quindi alla sua perquisizione personale e domiciliare. Durante l'operazione di polizia giudiziaria, nel miniappartamento occupato dal 48enne, anche grazie al fiuto del cane 'One', sotto il materasso è stato troato un involucro contenente circa 80gr di cocaina, oltre ad una piccola quantità di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi al dettaglio destinate ad attività di spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari. Questa mattina è comparso davanti al Tribunale di Ancona che ha convalidato l'arresto disponendo per lui la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Parallelamente i controlli sono stati rivolti anche alla Stazione Ferroviaria e ad alcuni negozi della città. Tanti gli identificati all'uscita dello scalo ferroviario e all'interno di esercizi pubblici. Durante un controllo all'interno di un bar i militari della Radiomobile hanno rintracciato un uomo di origine tunisina, 53 anni, irregolare sul territorio nazionale sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Verona a seguito di condanne irrevocabili per numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a Verona tra il 2009 e il 2016. Dopo le operazioni di fotosegnalamento, il nordafricano è stato quindi accompagnato al carcere di Montacuto, dove dovrà scontare una pena di 5 anni, 5 mesi e 11 giorni di reclusione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA