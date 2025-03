Difesa della costa: proseguono i lavori dedicati al litorale

Settimana intensa per la difesa della costa a Fano, con sopralluoghi e incontri istituzionali per monitorare i lavori in corso e pianificare i prossimi interventi. L'assessore comunale, Mauro Talamelli, ha visitato il cantiere del secondo stralcio di Metaurilia, dove prosegue la posa degli scogli tra Regina Beach e Hotel Playa. "L'intervento continuerà fino a giugno, poi riprenderà a settembre per concludersi entro fine anno - dice l'assessore- l'aggiornamento più importante riguarderà la permanenza del pennello di scogli a protezione della spiaggia libera e del sottopasso idraulico".

Sempre per il tema costiero, ieri, Talamelli ha incontrato ad Ancona l'assessore regionale, Stefano Aguzzi, e i rappresentanti del provveditorato opere pubbliche per fare il punto sui lavori in corso e futuri. "Abbiamo ottenuto garanzie sulla tutela dell'arenile per la stagione estiva e conferma che gli studi preliminari della scogliera tra Arzilla e Fosso Sejore, finanziata con 4,4 milioni di euro, saranno completati nei tempi previsti - dichiara Talamelli - questo consentirà di presentare il progetto esecutivo entro gennaio 2026".

Sul piano amministrativo è avanzata la progettazione delle scogliere tra il Rio Crinaccio e il sottopasso di Ponte Sasso, con avvio lavori dopo l'estate. Stessa tempistica per le scogliere dell'Ex Bersaglio, finanziate dal Pnrr, per cui è già stata avviata la valutazione di impatto ambientale.



