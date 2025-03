Cresce mercato viaggi nuziali, Maldive e Giappone tra preferiti

Dopo la fase di pandemia da Covid-19 è tornato a crescere anche nelle Marche il mercato dei viaggi, incluso quello dei viaggi nuziali. Con la possibilità di tornare a viaggiare, sono aumentate anche le destinazioni più richieste. Tra le mete più gettonate dai marchigiani, Maldive, Giappone, Australia, Stati Uniti, Thailandia, Messico, Aruba, Kenya, Mauritius, Zanzibar, Seychelles, mentre registrano un aumento i viaggi di nozze in crociera verso i Caraibi o altre tratte a lungo raggio.

Rispetto al passato il mercato delle lune di miele registra un'evoluzione: "negli ultimi anni, infatti - spiega Antonio Recchi, titolare di Criluma Viaggi ad Ancona - stanno emergendo nuove tendenze. Sono in aumento le lune di miele con bambini e animali al seguito, ma anche viaggi di nozze 'in gruppo', dove più coppie di amici" che si sono sposate a distanza di poco tempo decidono di "fare il viaggio nuziale tutti insieme". Le Marche sono una destinazione richiesta per i viaggi nuziali, ma c'è anche chi sceglie di trascorrere la luna di miele all'estero.

L'agenzia anconetana proprio in questo settore ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, il Wedding Awards 2025 assegnato dal portale Matrimonio.com. Criluma è infatti stata riconosciuta tra le migliori agenzie italiane per l'organizzazione dei viaggi di nozze. Per l'agenzia anconetana è la terza volta che ottiene il riconoscimento: "Questo ci riempie di orgoglio" conclude Recchi.





