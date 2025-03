Biancani, 'Sul tema della salute mai abbassare la guardia'

"Sui disturbi del comportamento alimentare, così come sulla salute in generale, non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché negli ultimi quattro anni la Regione ha fatto tante promesse che poi non ha mantenuto". In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, è sceso in piazza del Popolo per partecipare al presidio "Muoviamoci!".

"Ringrazio le associazioni che sono intervenute e che nel corso degli anni sono riuscite a creare una vera e propria rete, diventando un punto di riferimento e sostegno per tante famiglie, per lo più mamme, del territorio. Ho fatto il Consigliere regionale per diversi anni, non sempre gli annunci fatto sono stati rispettati", dice.

Tra le promesse non mantenute Biancani fa l'esempio della salute mentale "un tema sul quale la Regione Marche aveva proposto soluzioni, poi disattese perché non hanno rispettato gli accordi presi con il Comune di Pesaro" e per questo Biancani ribadisce "che il trasferimento all'Apsella è sbagliato dal punto di vista clinico e umano".

Tra le tematiche della manifestazione di questa mattina, anche il potenziamento del Centro di Galantara: "Con diversi mesi di ritardo inizieranno i lavori per la messa a norma sismica, ma va potenziato il personale. Quello che è mancato negli ultimi anni - sottolinea il primo cittadino di Pesaro - è il supporto a professionisti come psicologi, psichiatri, nutrizionisti etc, che di fronte ad un carico di lavoro insostenibile e ad una situazione, anche emotiva, difficile, hanno scelto di andarsene. Continuiamo a combattere insieme, a farci sentire, perché con questa Regione Marche non si può dare niente per scontato".

Al fianco delle associazioni e di tanti giovani anche l'assessore Luca Pandolfi. "Mancano figure fondamentali a Galantara, come ad esempio la presa in carico dei minori e oggi le famiglie sono costrette ad andare al Salesi - spiega -. C'è tanta strada da fare, facciamola uniti comunità, amministrazione, associazioni, con l'obiettivo di ottenere altri risultati», ha concluso l'assessore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA