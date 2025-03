Atletica paralimpica, in prima giornata 5 primati nazionali

La prima delle due giornate della 20esima edizione dei, campionati italiani di atletica leggera paralimpica indoor e outdoor, organizzati per la Fispes dall'Anthropos, in corso di svolgimento nelle strutture anconetane del PalaCasali e del campo Italo Conti, ha fatto registrare cinque record italiani nei lanci e nella velocità su pista.



Doppio sigillo per Chiara D'Amicis nella categoria F40 nel disco (11,33) e nel peso (4,50) mentre sui 60 metri Marco Cicchetti, Cat. T44, ha stabilito il primato tricolore con il tempo di 7 secondi e 45 centesimi. Primato nazionale anche per il colonnello Carlo Calcagni, Cat. T72, nel frame runner 60 metri con 9 sec. e 62 centesimi. Sempre nella distanza "corta" dei 60 record italiano di Valentina Petrillo. Buona la prova dell'oro paralimpico di Parigi Rigivan Ganeshamoorthy nel lancio del disco che conquista il primo posto. In pedana anche l'attesa beniamina di casa Assunta Legnante nel getto del peso con una distanza che ha sfiorato i 12 metri, seppur di tutto rispetto, non ancora al meglio delle sue possibilità. Tra gli ospiti d'eccezione sugli spalti Gimbo Tamberi e Martina Caironi. Oggi sono stati oltre 250 gli atleti in gara in rappresentanza di 44 società provenienti da tutta la penisola.



Imponente ed efficiente l'organizzazione dell'Anthropos del presidente Nelio Piermattei coadiuvata dai volontari della protezione civile, dagli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Savoia Benincasa" di Ancona sotto il patrocinio di Regione Marche e Comune di Ancona. Domani seconda giornata di gare con avvio alle ore 9 e chiusura dei campionati italiani prevista per le ore 13.



