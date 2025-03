Assalto al bancomat delle Poste

Preso d'assalto il bancomat dell'ufficio postale di Montappone (Fermo). Questa mattina, intorno alle 5, alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat dell'ufficio postale in via Borgo xx settembre.

I criminali hanno tentato di far esplodere il bancomat nel tentativo di rubare il denaro contenuto al suo interno, dopo aver manomesso le telecamere di videosorveglianza. Al momento non si sa se i ladri siano riusciti a rubare del denaro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di far luce sull'assalto al bancomat. Si cercano anche eventuali testimonianze oculari o elementi che possano contribuire alle indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA