Acquaroli, 'con la Lega sempre grande coesione'

"In tutti gli anni che abbiamo passato insieme al governo della nostra regione devo dire che c'è stato veramente non solo il sostegno ma anche tanti risultati che la nostra regione così non aveva mai visto in precedenza". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli arrivando alla kermesse della Lega ad Ancona.

"Tutti insieme, con un supporto forte da parte del gruppo consigliare, degli assessori, del governo nazionale, dei ministri, c'è stata una grande coesione rispetto a quelle che sono state le priorità della nostra regione".



