Visibilità Internazionale per 11 borghi del fermano

Fare il punto sui primi risultati della straordinaria visibilità internazionale ottenuta dagli 11 Comuni vincitori del Bando della Regione Marche "Servizi Digitali Integrati" e offrire utili indicazioni sulle azioni da intraprendere per la promozione del territorio.

Ecco l'obiettivo dell'iniziativa dal titolo "Borghi e Turismo", per analizzare i risultati delle recenti campagne digitali e tracciare le strategie future per promuovere i piccoli centri storici italiani a livello internazionale organizzata nell'ambito della 33' edizione di Tipicità Festival.

"La valorizzazione turistica dei borghi - ha annunciato l'On On.

Giorgia Latini Vicepresidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati - sarà oggetto di una proposta di legge nazionale che punterà a promuovere le bellezze dell'entroterra e superare le difficoltà oggettive dei Comuni dell'area collinare e montana soggetta al progressivo spopolamento, alla desertificazione economica e al loro progressivo isolamento per mancanza di servizi senza aiuti concreti.

Ai sindaci e assessori dei comuni protagonisti, Falerone, Lapedona, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montottone, Ponzano di Fermo, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Torre San Patrizio e Treia è stato conferito il "Premio per l'Eccellenza nella Promozione del Territorio". La Regione Marche, rappresentata dalla Dirigente Serenella Carota, Responsabile del Settore Transizione digitale, ha illustrato le strategie del bando regionale tese ad individuare i più importanti punti d'interesse culturali, storico, paesaggistici, artistici, architettonici, sportivi, ricreativi e produttivi da inserire nella nuova rete digitale della Regione attraverso appositi contenuti digitali nei principali formati: editoriali, video e audio.

Per Ruben Santopietro, CEO di Visit Italy, primo operatore italiano indipendente per la promozione turistica digitale all'estero "abbiamo costruito un ponte tra la storia senza tempo dei borghi del Fermano e chi nel mondo cerca esperienze autentiche. Visit Italy ha il privilegio e la responsabilità di essere voce di questa Italia che resiste e affascina".

Visit Italy è stato il partner per i Comuni per la predisposizione del progetto presentato alla Regione, ha elaborato la strategia di promozione, predisposto gli appositi contenuti digitali (oltre 500) utilizzando influencer e tecniche di A.I. e droni che ha poi veicolato nei propri canali social turistici seguiti all'estero da circa 4,5 milioni di viaggiatori ispirati nella scelta delle destinazioni di viaggio.

"Il 70% dei nostri flussi turistici - ha spiegato Ruben Santopietro - sono concentrati sull'1% del territorio nazionale che presenta problemi di eccessivo sovraffollamento, al contrario ci sono spazi ancora infiniti per le nostre piccole e media città d'arte che hanno bisogno di essere promosse e di organizzarsi al meglio. Walter Moriconi, Brand Manager Visit Italy, ha consegnato alle attività produttive presenti l'attestato di Ambasciatrice dell'Eccellenza. Sono state 120 le aziende che hanno collaborato e oltre 30 gli enti e associazioni coinvolte CNA, Marca Fermana. Presentati inoltre i pacchetti turistici con tre itinerari in lingua a cura dell'Agenzia Viaggi di Fermo "Lilian Travel".



