Urbino: "Gambini ritirerà le dimissioni domani mattina"

"Domani mattina Gambini ritirerà le dimissioni" che ha presentato da sindaco di Urbino il 28 febbraio scorso. Lo afferma Maria Francesca Crespini, consigliera comunale della lista civica Futura di Urbino.

"Abbiamo saputo per vie traverse che ha convocato, senza dire l'oggetto, una conferenza stampa per domani mattina alle ore 9:00 - dice Crespini - con un colpo di teatro regalerà così agli urbinati l'ultima carnevalata in tempo di Quaresima, essendo più forte la bramosia di potere e la gestione privatistica e umorale della cosa publica, piuttosto che il bene della città - aggiunge - il re annuncerà così il ritorno sul suo trono con la corte di figuranti muti al seguito". "Pensavamo che questa triste storia potesse essere per la prima volta una seria presa di consapevolezza, trattandosi di una squadra che sotto gli occhi di tutti non funziona e che non può funzionare - sottolinea la consigliera -. Si è prospettato invece un altro amaro capitolo per la città ducale, ovvero quello del ritorno del sindaco Gambini - conclude -. Questo atto è lo specchio di un modo di fare presuntuoso ed arrogante che già conosciamo, un modo terribile di fare politica anzi… un chiaro esempio di come non farla".



