Ucraina: Kadis, 'Speriamo nella pace al più presto'

"Speriamo che la pace arrivi al più presto": così il commissario europeo per la pesca, Costas Kadis, stamani a San Benedetto del Tronto (AP), si è espresso sui giorni cruciali che si stanno vivendo per trovare un'intesa di pace tra Russia e Ucraina. "L'Europa sta attraversando un momento molto difficile e siamo nel pieno di questa situazione", ha sottolineato Kadis. "Da cittadino europeo, ma anche da Commissario, spero sinceramente che la pace arrivi il prima possibile - ha aggiunto - Non siamo favorevoli alla guerra". "Qualsiasi possibile accordo dovrà tenere in considerazione le preoccupazioni dell'Unione europea, e confidiamo che, con l'intervento degli attori internazionali, si possa giungere quanto prima a un cessate il fuoco e a una pace duratura", ha concluso il commissario.



