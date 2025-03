Sigilli al B, era diventato alloggio di pregiudicati

Era diventato alloggio per pregiudicati, soprattutto in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. E dopo un controllo la polizia ha anche trovato al suo interno della droga. Così questa mattina il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha fatto mettere i sigilli per un mese a un Bed & Breakfast di Porto Sant'Elpidio (Fermo). Il provvedimento è stato adottato in quanto a seguito di controlli amministrativi l'attività è risultata frequentata da soggetti gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia, in prevalenza in materia di stupefacenti. Lo scorso 13 febbraio, la squadra mobile, durante un'attività investigativa tesa all'arresto in flagranza, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di uno straniero gravato da precedenti penali, ha proceduto alla perquisizione di una stanza della struttura, indicata dallo straniero come suo domicilio.

L'uomo ha consegnato spontaneamente 3 involucri di cellophane termosaldati contenenti 2,6 grammi di cocaina, mentre all'interno del bagno della camera sono stati rinvenuti 5 involucri termosaldati contenenti 4,6 grammi di cocaina. E' stata anche accertata l'inottemperanza, per un periodo di almeno un anno, da parte del titolare, alla comunicazione degli ospiti della struttura, circostanza che, secondo gli inquirenti, ha di fatto facilitato il perpetrarsi all'interno della struttura degli illeciti. Da un controllo incrociato nei diversi canali informatici (siti internet, social media) sarebbero emerse più di 400 attività operative nel comune di Porto Sant'Elpidio, delle quali però solo poco più di 250 registrate al "portale alloggiati" della polizia di Stato.



