Sfruttamento e violazioni norme del lavoro: denunce nel Fermano

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Fermo per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di impiego. A Pedaso (Fermo) le verifiche sono scattate dopo la denuncia di un giovane dipendente, il quale ha segnalato condizioni di sfruttamento nel settore delle autocarrozzerie.

Dalle indagini è emerso che il lavoratore era stato impiegato per mesi in condizioni irregolari, percependo una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali e senza il riconoscimento di straordinari e ferie. La situazione è degenerata nel mese di gennaio, quando il datore di lavoro avrebbe aggredito fisicamente il dipendente.

A Porto San Giorgio (Fermo), invece, sono state scoperte gravi irregolarità all'interno di un ristorante. I sistemi antincendio presenti non erano adeguati a garantire la sicurezza del personale e dei clienti. Il titolare è stato denunciato e sanzionato con un importo di 7.400 euro.

Controlli anche in due cantieri edili a Montegranaro (Fermo) e Porto San Giorgio, a conclusione dei quali sono emerse varie violazioni delle norme di sicurezza. Due imprenditori sono stati denunciati per diverse irregolarità, tra cui la mancata designazione degli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, l'assenza di adeguate misure antincendio e la carenza di dispositivi di protezione per i lavoratori nei luoghi di transito. Complessivamente, le sanzioni elevate in queste operazioni ammontano a oltre 25mila euro.



