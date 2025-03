Screening, senologica, ecografia al seno, boom di richieste

Un successo la risposta della popolazione agli screening gratuiti e visite per le donne ad Ascoli Piceno. Per rispondere alle tante domande presentate in piazza del Popolo l'8 marzo scorso, sono stati aperti due open day durante i quali sono stati eseguiti 27 Ecg e 10 visite neurologiche. Data l'ulteriore enorme richiesta saranno effettuati 12 ecodoppler alle carotidi nel mese di aprile in data da definire e ben 51 ecografie al seno nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 aprile.

L'iniziativa è stata realizzata l'8 marzo scorso, in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con l'offerta di screening gratuiti e visita senologica con ecografia al seno, consulenza nutrizionale e psicologica ed elettrocardiogramma in occasione della festa della donna. Grazie ad Assistenza 4.0, progetto finanziato dalla Regione Marche della Cooperativa Il Picchio, è stata una occasione per sensibilizzare donne e non su importanti temi riguardanti il benessere e la cura di sé e dei propri cari.

Assistenza 4.0 nello specifico è un servizio socio sanitario che prevede la mobilità sociale grazie ai suoi camper. è gestito dal consorzio Il Picchio e si reca direttamente nei luoghi di vita delle persone in linea con quanto indicato dal panorama sanitario.

L'8 marzo sono state svolte 16 ecografie e visite senologiche, 18 elettrocardiogrammi, 9 consulenze nutrizionali e 2 consulenze psicologiche per un totale giornaliero di 45 prestazioni effettuate. Sono state richieste ben 51 ecografie al seno, 27 Ecg, 12 richieste neurologiche e 25 ecodoppler alle carotidi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA