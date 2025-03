Rimane incastrato nella motozappa, ferito agricoltore

Un uomo è rimasto incastrato nelle lame della motozappa mentre era intento a lavorare un frustolo di terra. L'incidente sul lavoro è avvenuto nelle campagne della frazione di Centobuchi a Monteprandone (Ascoli Piceno) intorno alle 15,30.

Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che ha provveduto a smontare le zappe dell'utensile per liberare il ferito e consegnarlo ai sanitari per il trasporto in ospedale. La vittima è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso in condizioni non gravi.



