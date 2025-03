Pullini: "Azienda deve fare di più per Comunanza e Fabriano"

Dal punto di vista delle Marche, le novità da registrare nell'ambito della vertenza Beko Europe sono minime al termine dell'incontro odierno del tavolo tecnico tra i rappresentanti della newco turco/americana e i sindacati di categoria Fim, Fiom, Uilm e Ugl, nazionali e regionali, svoltosi nella sede del ministero delle Imprese e Made in Italy. Sugli esuberi degli impiegati sono state recuperate venti postazioni nelle funzioni regionali, mentre sulla ricerca e sviluppo non è stato fatto alcun passo in avanti. Tradotto per Fabriano (Ancona), dove si concentrerebbero i maggiori tagli dei 'colletti bianchi', si rimane sempre intorno a quota 200/210 esuberi. "Insufficiente l'ulteriore aggiustamento nei numeri degli esuberi che nei fatti non cambia niente. L'azienda conferma tutti i numeri su ricerca e sviluppo e questo non è accettabile, abbiamo chiesto un intervento del Governo che si è impegnato a parlarne anche presso la casa madre", le dichiarazioni di Pierpaolo Pullini, componente della segreteria provincia della Fiom, nonché responsabile per il distretto economico-produttivo di Fabriano. È ancora in valutazione la assegnazione a Comunanza (Ascoli Piceno) di una nuova produzione, ma restano un centinaio di esuberi sul piatto; per Melano a Fabriano (Ancona) è in studio un nuovo prodotto, confermati i 68 esuberi. A fronte di una conferma degli investimenti, sarà necessario che al prossimo incontro l'azienda entri più nel dettaglio dei prodotti che saranno posizionati su Melano e sulle innovazioni di processo», prosegue Pullini. Nel corso dell'incontro si è iniziato a discutere anche degli strumenti da utilizzare come ammortizzatori sociali conservativi e ad altre opzioni volontarie come il part time, uscite incentivate finalizzate alla pensione o comunque volontarie, con disponibilità dell'azienda. "Adesso è il momento di rendere tutto credibile anche in prospettiva, se davvero si vuole fare un accordo che ad oggi vediamo molto difficile», conclude Pullini. Le parti si ritroveranno il 25 marzo prossimo al Mimit per una nuova riunione del tavolo tecnico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA