Pesca: Acquaroli, 'Presenza governo e Ue è significativa'

"Quella di oggi è una giornata particolarmente significativa perché abbiamo il ministro dell'Agricoltura e della Pesca, ma soprattutto perché abbiamo il Commissario europeo per la pesca qui nelle Marche per un confronto strategico": è quanto ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a San Bendetto del Tronto, sottolineando l'importanza del dialogo tra istituzioni europee e territori.

"Come ha detto il Commissario, è fondamentale che l'Europa si avvicini anche alle realtà più periferiche, che però giocano un ruolo strategico nella crescita del nostro Pil e nello sviluppo di un'economia del mare sostenibile e competitiva - ha aggiunto il governatore. "La presenza del Commissario europeo oggi a San Benedetto del Tronto e nelle Marche è un segnale importante per una regione che ha una forte tradizione nel settore della pesca e che vuole continuare a sostenere un comparto strategico per migliaia di imprese e lavoratori, nonché per la valorizzazione del prodotto ittico dell'Adriatico, riconosciuto per la sua qualità".

Sul tema dell'Agenda 2030 dell'Ue e della protezione del 30% dei mari, il presidente ha sottolineato l'attenzione delle istituzioni per la fossa di Pomo a San Benedetto che una sua un'eventuale chiusura totale avrebbe conseguenze pesanti per la marineria locale. "La visita di oggi dimostra che c'è volontà di ascoltare e di trovare soluzioni equilibrate - ha spiegato Acquaroli - Confidiamo che il governo nazionale e quello europeo possano prendere le scelte migliori per garantire sia la tutela ambientale sia la sostenibilità economica del settore".





