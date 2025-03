Parcheggio per posto disabile con contrassegno genitore deceduto

Alla guida utilizzando il cellulare, uso scorretto dei contrassegni riservati alle persone con disabilità e rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'etilometro, pioggia di denunce e di ritiro di patenti a Fabriano (Ancona). Nell'ambito dei controlli sul territorio comunale attuato dagli agenti della Polizia locale, 3 automobilisti sono stati sanzionati per l'utilizzo del telefono cellulare alla guida. Per ciascun trasgressore è stata applicata una sanzione amministrativa di 250 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida e il ritiro immediato del documento di guida.

Inoltre, agenti in borghese, hanno accertato diversi casi di sosta irregolare negli spazi riservati alle persone con disabilità, tra questi, un veicolo esponeva un contrassegno appartenente a un genitore deceduto del conducente, mentre un altro utilizzava il permesso intestato al marito non presente a bordo al momento del controllo. Per entrambi multa da 330 euro, rimozione forzata dei veicoli e decurtazione di 4 punti dalla patente di guida. Durante le attività di pattugliamento, è stato invece rilevato un incidente stradale con conseguente rifiuto, da parte del conducente responsabile del sinistro, di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca e la patente di guida è stata immediatamente ritirata. "La tutela delle persone più fragili, come nel caso dell'utilizzo improprio dei contrassegni invalidi, è un segno di civiltà che deve essere difeso e tutelato con fermezza", il commento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.



