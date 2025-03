"Non sei sola" progetto contro la violenza sulle donne

Presentato oggi ad Ascoli Piceno, il progetto "Non sei sola" si propone come un faro di sensibilizzazione e supporto per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Realizzato in collaborazione con CNA Impresa Donna, la Camera di Commercio delle Marche, il confidi Uni.Co. e gli Ambiti Territoriali Sociali 21 e 22, l'iniziativa si articola in una serie di incontri formativi rivolti ad artigiani, cittadini e associazioni del territorio. Il percorso prevede sessioni di approfondimento dedicate al ruolo cruciale dei Centri Antiviolenza e alla rete antiviolenza. Particolare attenzione sarà posta anche su percorsi di responsabilizzazione per uomini autori di violenza, con l'obiettivo di promuovere il cambiamento. Gli incontri, guidati da esperti, mirano a offrire strumenti concreti per riconoscere e affrontare situazioni di pericolo e per combattere stereotipi che ancora limitano il ruolo delle donne, sia nel lavoro che nella vita quotidiana.

Secondo i dati globali, quasi una donna su tre (30%) ha subito violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner o non-partner almeno una volta nella vita. Nel 2023, circa 51.100 donne e ragazze sono state uccise da partner intimi o familiari, con una media di 140 vittime al giorno1. Inoltre, il 27% delle donne tra i 15 e i 49 anni che hanno avuto una relazione ha riportato episodi di violenza da parte del partner. In Italia, il numero unico antiviolenza 1522 ha registrato un aumento record di richieste di aiuto nel 2024, con un incremento del 57% rispetto all'anno precedente. Questo riflette una maggiore consapevolezza, ma anche la persistenza del problema.

Il progetto "Non sei sola" sottolinea anche l'importanza di promuovere il numero unico antiviolenza 1522, servizio attivo 24/7. Con una rete antiviolenza forte e coordinata, l'obiettivo è costruire una società più consapevole, in grado di supportare concretamente le donne vittime di violenza.



