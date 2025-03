M5s avvia un percorso di ascolto della cittadinanza a Osimo

Il Movimento 5 Stelle di Osimo ha avviato un percorso di ascolto delle esigenze della cittadinanza, partendo da un incontro con la CNA, associazione di categoria, per analizzare le criticità e le opportunità del settore economico locale.

"L'incontro si è rivelato costruttivo - spiega una nota del Movimento -, permettendo al M5S di illustrare le proprie idee per la città e di raccogliere spunti fondamentali per la definizione del programma elettorale, che sarà condiviso con la coalizione. Tra i temi principali emersi, l'ambiente si conferma una priorità per il Movimento, non solo per il suo valore sociale, ma anche come leva di sviluppo economico per il territorio.

La CNA ha posto l'accento sul rilancio culturale della città, evidenziando la necessità di progetti mirati per rivitalizzare il centro storico e le attività commerciali di tutta Osimo.

Inoltre, si è discusso di viabilità, parcheggi e del futuro dell'Istituto Campana, recentemente ristrutturato, che potrebbe diventare un polo culturale strategico con spazi dedicati a mostre, eventi, una biblioteca e un museo. Dal punto di vista della campagna elettorale, il Movimento 5 Stelle conferma il proprio sostegno alla candidatura di Michela Glorio come sindaca, riconoscendo nel suo progetto una valida base di condivisione programmatica per il futuro di Osimo.



