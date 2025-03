La Form per i 40 del Teatro Feronia di San Severino Marche

L'Orchestra Filarmonica Marchigiana, con il clarinettista Fabrizio Meloni, solista del Teatro alla Scala di Milano, e il direttore Carlo Boccadoro, ha aperto ieri sera le celebrazioni per il quarantennale della riapertura del Teatro Feronia di San Severino Marche, uno dei luoghi simbolo della cultura marchigiana. Il fascino della tradizione e la freschezza della contemporaneità si sono intrecciati nell'esecuzione in prima assoluta della Serenata di Carlo Boccadoro e il Concerto per clarinetto e orchestra K622 di Mozart. A completare il programma, la sontuosa Serenata n. 2 in la maggiore, Op. 16 di Johannes Brahms.

Le celebrazioni per il quarantennale proseguiranno sabato e domenica, alle ore 16.45, con la visita guidata gratuita al Feronia, a cura del direttore artistico Francesco Rapaccioni.

Sempre nel pomeriggio di domani, alle ore 18, la biblioteca comunale Francesco Antolisei ospiterà, nell'ambito della rassegna "Incontri con l'autore" a cura de I Teatri di Sanseverino, l'evento "Oscillazioni", reading di poesie di Piergiorgio Viti con Stelio Alvino, a ingresso gratuito.

Le celebrazioni per i 40 anni dalla riapertura del teatro comunale culmineranno sabato 29 marzo, proprio nella data della riapertura del Feronia, con lo spettacolo di circo contemporaneo "Bello!" della compagnia Cordata F.O.R.

La riapertura del Teatro Feronia nel 1985, dopo venticinque anni di chiusura, segnò la rinascita di un luogo dichiarato monumento nazionale nel 1961, grazie all'acquisizione dell'immobile da parte del Comune. Da allora, con un'attività ininterrotta, il Feronia guarda al futuro con ambizione, forte della sua candidatura, insieme ad altri teatri marchigiani, a Patrimonio Mondiale dell'Umanità tutelato dall'Unesco.



