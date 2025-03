Kadis,'Nelle Marche per ascoltare le esigenze dei pescatori'

"Questa visita nelle Marche rappresenta un'importante occasione di confronto con le realtà locali e di ascolto diretto delle loro esigenze e aspirazioni": è quanto ha dichiarato il commissario europeo per la pesca, Costas Kadis, stamani a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per incontrare i lavoratori del settore ittico assieme al ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida e al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

"L'obiettivo è raccogliere direttamente dai cittadini e dagli operatori locali il loro feedback su sfide, problemi e opportunità del territorio, elementi fondamentali per orientare al meglio le politiche europee", ha aggiunto il commissario.

"La conoscenza diretta delle realtà locali è essenziale per garantire che le decisioni prese a livello europeo siano efficaci e rispondano alle reali necessità dei cittadini - ha sottolineato - Sono molto felice di questa opportunità di dialogo e di confronto".



