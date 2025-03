Kadis, 'Decisioni su pesca in base a dati scientifici'

"Le decisioni sul fermo pesca e sulle opportunità di pesca devono basarsi su dati scientifici, sulla salute degli stock ittici in ogni area d'Europa": è quanto ha detto il commissario europeo per la pesca, Costas Kadis, stamani nelle Marche e rispondendo alla questione del fermo biologico e delle strategie per garantire la sostenibilità del settore. "Comprendo le preoccupazioni dei pescatori e riconosco gli sforzi volontari che molte comunità locali hanno già intrapreso per una gestione responsabile delle risorse ittiche - ha aggiunto - Queste scelte dimostrano un forte senso di responsabilità da parte del settore della pesca locale". "L'obiettivo della Commissione europea - ha spiegato Kadis - è garantire un equilibrio tra la tutela dell'ecosistema marino e la sostenibilità economica delle comunità di pescatori".



