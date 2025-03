Ha marijuana e materiali per confezionare dosi: arrestato

I carabinieri di Monte Urano (Fermo) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni, pregiudicato e originario di Sant'Elpidio a Mare (Fermo) durante un servizio finalizzato al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti. L'indagato è stato controllato nel centro di Monte Urano e, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti circa 60 grammi di marijuana, quattro bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e due lampade a led destinate alla coltivazione di piante di marijuana.

Tutto il materiale è stato sequestrato per ulteriori approfondimenti, al fine di ricostruire la rete di spaccio e identificare eventuali complici. Dopo aver completato le formalità di polizia, l'arrestato è stato accompagnato nel suo domicilio, in attesa dei provvedimenti legali. Inoltre, sempre a Monte Urano (Fermo) segnalati due ragazzi, uno di origini algerine di 23 anni, l'altro di origini cubane, di 21 anni, trovati con dei grammi di hashish.



