Geologi, le Marche entrino nella rete Unesco Global Geoparks

Candidare le Marche nella rete Unesco Global Geoparks, con la creazione di itinerari geoturistici, il finanziamento di un piano di catalogazione e lo studio dei geositi con un investimento stimato di 120mila euro, l'implementazione di strumenti innovativi di divulgazione come mappe interattive e percorsi in realtà aumentata e il rafforzamento delle collaborazioni con scuole, università ed enti di ricerca per favorire progetti educativi e di sensibilizzazione ambientale. È la proposta avanzata dall'Ordine dei Geologi delle Marche alla Regione, contenuta in uno studio dettagliato sui geositi marchigiani, che evidenzia le grandi opportunità che una loro maggiore tutela e promozione potrebbero offrire all'economia locale e al settore turistico.

"Le Marche, con la loro straordinaria geodiversità, rappresentano - sottolinea Piero Farabollini, presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche - un patrimonio unico che deve essere conosciuto, valorizzato e tutelato. I geositi marchigiani, testimoni di una storia geologica di milioni di anni, sono il frutto di processi naturali che hanno modellato il territorio, creando un paesaggio di straordinaria bellezza e di inestimabile valore scientifico. Dalle spettacolari Grotte di Frasassi alle suggestive Lame Rosse di Fiastra, dai monti Sibillini alle scogliere stratificate del Conero, questi luoghi rappresentano una risorsa preziosa non solo per la ricerca e la divulgazione scientifica, ma anche per lo sviluppo del turismo sostenibile". In occasione della Giornata nazionale del Pesaggio Farabollini sottolinea come questo patrimonio, specie nella nostra regione, può diventare un motore di sviluppo economico e culturale. "La valorizzazione dei geositi del territorio rappresenta un'opportunità concreta per promuovere il turismo sostenibile e rafforzare l'identità del territorio, offrendo al contempo nuove prospettive per le comunità locali" spiega.





