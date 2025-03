Espulso un ragazzo autore di numerosi reati

Ha commesso numerosi reati, l'ultimo dei quali di natura sessuale: per un ragazzo di origini albanesi è scattata la revoca del permesso di soggiorno. Il 23enne è stato così accompagnato alla frontiera marittima di Ancona.

La polizia di Stato di Macerata, nell'ambito delle attività di prevenzione dei reati e repressione dell'immigrazione clandestina, lo scorso 12 marzo ha revocato il permesso di soggiorno ad un cittadino di origini albanesi, residente in città, occupato nel settore edile, risultato però autore di numerosi reati compiuti nel comune di Macerata, l'ultimo dei quali di natura sessuale.

In seguito a questi eventi, come previsto dal testo unico sull'immigrazione, il prefetto di Macerata ha emesso il decreto di espulsione nei confronti dello straniero.

Il questore ha, quindi, disposto l'accompagnamento alla frontiera del 23enne albanese, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura. Dopo la convalida da parte del giudice di pace, il ragazzo è stato accompagnato alla frontiera marittima di Ancona dove, nella serata di ieri, è stato imbarcato su una nave diretta in Albania.



