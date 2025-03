Donna accusa malore in casa, salvata dai vigili del fuoco

Una donna è stata soccorsa in casa, questa mattina, ad Ancona, dai vigili del fuoco. È successo poco prima delle 9. Si trovava a terra, in un appartamento di via Giordano Bruno, la palazzina dell'ex Hotel Moderno. Poco prima dei vicini hanno sentito l'inquilina gridare aiuto ma non riuscivano a raggiungerla perché la porta era chiusa dall'interno. È stato chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118. I pompieri sono riusciti ad entrare da una finestra con l'autoscala. Durante le operazioni è stata chiusa momentaneamente la strada per far posizionare il mezzo dei vigili del fuoco. Una pattuglia della polizia, in transito in quel momento, si è fermata per prestare ausilio per la viabilità. La donna, che avrebbe avuto un ictus, è stata poi portata d'urgenza all'ospedale di Torrette per accertamenti.





