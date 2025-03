Disturbi della nutrizione: l'evento in programma il 21 marzo

L'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino (Ast PU) e l'associazione Famiglie disturbi alimentari (Fada) terranno un incontro informativo sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DCA) in occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla. L'evento si terrà il 21 marzo 2025, dalle 18:00 alle 19:30, presso la sala del consiglio comunale di Pesaro. Durante l'incontro sarà annunciata la riorganizzazione dei servizi dell'Ast, che torneranno a prendersi cura anche dei pazienti in età evolutiva con l'assunzione di nuovi specialisti, tra cui una neuropsichiatra infantile, un nutrizionista e due psicologi. Il centro ambulatoriale Galantara sarà il punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie.

Interverranno il direttore generale dell'Ast, Alberto Carelli, la presidente di Fada e diversi esperti, tra cui la psichiatra Patrizia Iacopini (Ast Fermo), la dirigente medico igienista Elsa Ravaglia (Ast PU) e la psichiatra Michela Rossi (Ast PU).

L'evento sarà aperto alla cittadinanza. Per informazioni è possibile contattare il numero "330250892" o via mail a "fada.onlus@gmail.com".



