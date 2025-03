Borse di studio a studenti di Senigallia, al via le domande

Da venerdì 14 marzo 2025 sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e/o paritarie, per l'anno scolastico 2024/2025 a studenti residenti nel Comune di Senigallia.

Sono ammessi alla domanda di beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, oppure lo stesso studente se è maggiorenne, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità sia inferiore o uguale a 13.500 euro.

Il beneficio può essere richiesto esclusivamente mediante la procedura on-line, presente all'interno del sito del Comune di Senigallia all'indirizzo https://servizi.comune.senigallia.an.it/servizi/?ente=CSEN e accessibile tramite SPID, CIE personale o CNS.

La procedura on-line per la richiesta del beneficio sarà attiva fino a martedì 13 maggio, data di scadenza della domanda: non verranno accolte domande prive dell'attestazione ISEE, incomplete o consegnate fuori termine. La Regione Marche raccoglierà le varie domande dai Comuni delle Marche e le trasmetterà al Ministero dell'Istruzione e del Merito, che erogherà le borse di studio ai beneficiari individuati, fermo restando che, se lo stanziamento dedicato alla Regione Marche non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute e valutate ammissibili, si provvederà a soddisfarle secondo una graduatoria regionale sulla base dell'ordine crescente dei valori ISEE certificati dagli utenti al di sotto della soglia massima di 13.500 euro.



