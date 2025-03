Beko: esuberi impiegati scendono a 275, "ancora tanti nodi"

Scendono di altre 20 unità gli esuberi tra gli impiegati, esattamente nelle funzioni regionali, passando da 295 a 275 esuberi, nell'ambito della vertenza Beko Europe. Questa l'unica novità sostanziale emersa al termine dell'incontro odierno del tavolo tecnico tra i rappresentanti della newco turco/americana e i sindacati di categoria Fim, Fiom, Uilm e Ugl, nazionali e regionali, svoltosi nella sede del ministero delle Imprese e Made in Italy. "La situazione della trattativa è nel complesso molto difficile", il commento unitario dei sindacati. Entrando nello specifico dei vari nodi, Beko ha dichiarato di aver dato incarico a Sernet per la ricerca di un investitore a Siena; il Governo invece non si è detto ancora pronto ad acquisire lo stabilimento, pur comunicando di essere avanti nel percorso.

"Per noi è fondamentale non solo costruire un percorso credibile di reindustrializzazione, ma anche garantire la continuità occupazionale". Sugli esuberi degli impiegati sono state recuperate venti postazioni nelle funzioni regionali, mentre sulla ricerca e sviluppo non è stato fatto alcun passo in avanti. "Resta quindi un forte dissenso, che abbiamo chiesto sia oggetto di un intervento da parte del Governo verso la casa madre. Il Governo si è impegnato ad intervenire anche presso la casa madre". Per quanto concerne le questioni ancora aperte sugli altri stabilimenti, è ancora in valutazione la assegnazione a Comunanza di una nuova produzione; a Cassinetta c'è l'impegno a mantenere l'attuale assetto produttivo sul freddo; per Melano a Fabriano (Ancona) è in studio un nuovo prodotto. Infine si è iniziato a discutere anche degli strumenti da utilizzare. "Come sindacato abbiamo chiesto di ricorrere ad ammortizzatori sociali conservativi e ad altre opzioni volontarie come il part time, nonché ad uscite incentivate finalizzate alla pensione o comunque volontarie, utili in ogni modo a scongiurare i licenziamenti unilaterali. Abbiamo ricevuto una disponibilità di principio da parte aziendale, benché sia ancora tutto da verificare il percorso effettivamente praticabile". Le parti si ritroveranno il 25 marzo prossimo e per "poter davvero sperare in un'intesa", ci sono questi nodi da risolvere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA