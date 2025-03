Beko e Fedrigoni, "Fabriano sta vivendo un altro terremoto"

"Fabriano sta vivendo un altro terremoto, questa volta sociale ed economico ma dagli effetti potenzialmente devastanti". Così, in una nota, il Comune di Fabriano (Ancona) ritorna sulle due vertenze principali del territorio: crisi Beko e Fedrigoni. "Oggi dal Ministero delle Imprese non sono arrivati segnali confortanti sulla vertenza Beko, l'azienda non sembra recedere rispetto al numero di lavoratori in esubero che sono stati annunciati settimane fa", si commenta, passando poi alla "ferita" determinata dall'accordo tra il Fedrigoni Group e il gruppo Jacob Jurgensen che ha ottenuto la licenza per le carte da fotocopie Copy 1 e 2 con lo storico marchio Fabriano, la distribuzione sarà curata dalla controllata Paper Fast.

"Non siamo disponibili a subire le conseguenze di scelte scellerate che avvengono a vantaggio di imprese straniere senza che le istituzioni governative e regionali siano state finora in grado di porre argini o condizioni. Confidiamo che riusciranno a gestire queste vicende nell'interesse dei nostri lavoratori e dei nostri territori", prosegue la nota comunale, invocando "una grande unità e compattezza, da parte di tutti". Un patto sociale di tutte le forze produttive, economiche e sociali del territorio "in cui ciascuna dia il proprio contributo per risollevare un distretto industriale che ha in sé competenze e potenzialità per riprendersi e tornare a essere la locomotiva industriale delle aree interne e della regione".



