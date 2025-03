A Frontignano di Ussita la tappa della Tirreno Adriatico

E' previsto domani 15 marzo l'arrivo a Frontignano di Ussita dei corridori della 60esima edizione della Tirreno Adriatico è un evento che rimarrà nella storia del paese. Dovranno percorre 162 km nella tappa numero 6, definita la "tappa regina" della Corsa dei Due Mari i 168 ciclisti, alcuni dei quali sono grandi nomi del panorama ciclistico internazionale. 24 squadre da 7 corridori ciascuna, per una carovana che muove circa 600 persone tra organizzazione, media e team.

IPer l'arrivo della tappa che potrà decidere la competizione, la penultima prima del gran finale a San Benedetto del Tronto, il percorso si snoda lungo le valli con continui saliscendi nella prima parte, intervallati da alcune salite importanti come Crispiero, risalendo poi verso la galleria delle Fornaci.

Nell'ultima parte si transita da Visso e Castelsantangelo sul Nera per affrontare la salita finale di circa 8 km con lunghi tratti sopra il 10% specialmente nella prima parte. Salita ampia e caratterizzata da numerosi tornanti in sequenza. In prossimità dell'ultimo chilometro le pendenze diminuiscono leggermente ma i metri di pianura sono veramente pochi. Il finale è molto impegnativo. Sarà per tutti una sorta di ultima chiamata, visto che da qui passa la conquista della Maglia Azzurra e del mitico Tridente. L'arrivo a Frontignano è previsto tra le 16,45 e le 17,15 in via del Ginepro.

Per accogliere la grande corsa a tappe di ciclismo su strada, il Comune di Ussita è al lavoro da settimane: tra dipendenti comunali, forze dell'ordine e volontari, sono impegnate circa 50 persone. Anche la ProLoco 7. 1 e gli operatori economici s stanno preparando al meglio: presso l'Area Caraceni ci saranno i mercatini artigianali con un punto ristoro; punti ristoro saranno presenti anche a Frontignano di Ussita nell'area "La Madonnella" e nella partenza della seggiovia. Naturalmente si potrà mangiare nei ristoranti, bar, alimentari attivi nel fondovalle e in quota. La seggiovia di Frontignano resterà aperta tutto il giorno e, per gli amanti della bicicletta, sono previsti tour in e-bike.

Una ordinanza regola la viabilità con divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 18,30 di venerdì 14 marzo in alcune aree e il divieto di circolazione in alcune vie, quindi si consiglia a tutti i cittadini residenti e ai visitatori di consultare tutti i dettagli nel sito del Comune https://www.comune.ussita.mc.it/ e sulla pagina Facebook "Comune di Ussita Pagina Ufficiale". Per info Comune di Ussita tel 0737971211, ProLoco 7.1 tel 3701227568.

Il Comune informa inoltre che l'accesso alle aree parcheggio allestite a Frontignano, è consentito fino alle ore 14.00 e comunque fino ad esaurimento posti e chiede di porre attenzione alla chiusura delle strade nel comune di Muccia, nel comune Pieve Torina e nel comune di Visso, prevista per le ore 15.00 circa. Organizzato anche il servizio navetta gratuito da Ussita verso Frontignano, con partenze alle ore 10,00 e alle ore 12,00 e con corsa di ritorno Frontignano-Ussita prevista alle ore 18,00. L'acceso all'area camper di Frontignano è consentito fino alle ore 12:00 del 15.3.2025, fino ad esaurimento posti. Di seguito il link diretto all'ordinanza che regola la viabilità https://www.comune.ussita.mc.it/novita/ordinanza-sindacale-n-2-d el-7-3-2025-regolamentazione-della-viabilita-in-occasione-del-pa ssaggio-nel-territorio-comunale-della-6a-tappa-di-arrivo-della-g ara-ciclistica-60-tirreno-adriatico-ca/ Il Comune ha aperto il C.O.C., Centro Operativo Comunale. Al lavoro per sicurezza, viabilità, organizzazione e accoglienza del pubblico. Portano la firma dell'artigiano di Ussita Maurizio Cascioli le 5 sculture in legno che verranno donate come trofeo ai vincitori della tappa e a quelli delle maglie che verranno stabiliti durante le fasi della premiazione.



