A Falconara rifiuti in isole ecologiche 'intelligenti'

Parte oggi il progetto sperimentale per la raccolta differenziata dei rifiuti organizzato da Marche Multiservizi Falconara (Ancona) e dall'Amministrazione comunale: attivate due isole ecologiche 'intelligenti' a servizio di 700 famiglie nell'area compresa tra via IV Novembre, via Bixio, piazza Mazzini e via Marsala. Le nuove isole sono informatizzate, autonome e dotate di un sistema di sanificazione per l'abbattimento degli odori, oltre che di un sensore di livello per monitorare il riempimento dei contenitori. Per aprire il cassonetto sarà sufficiente la tessera sanitaria del titolare dell'utenza Tari e i conferimenti potranno avvenire h24. Per far conoscere il nuovo sistema è stata portata avanti una campagna di comunicazione, realizzato un tutorial e ieri un incontro pubblico al Pergoli, cui erano stati invitati gli utenti coinvolti. Hanno partecipato l'assessore all'Ambiente Elisa Penna, l'amministratore unico di MMS Falconara Giovanna Fraternale e, in rappresentanza dell'Ata Rifiuti, Matteo Giantomassi, responsabile del servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne. "Il percorso verso una tariffa equa e contenuta è fatto di molti passi", spiega l'assessore Penna. "Andiamo nella direzione di una sempre più puntuale analisi dei conferimenti e l'offerta di un servizio efficace, compatibile con l'area in cui insiste e che si propone un obiettivo di sostenibilità". Per Fraternale "il futuro della raccolta è il conferimento controllato e la sperimentazione avviata in centro a Falconara rappresenta il primo passo verso questo obiettivo".



