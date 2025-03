Viva Servizi, quest'anno l'intervento anti-sversamenti a mare

"Ci sono stati dei rincari in bolletta è vero, del 7% nel 2024 e di circa il 4, 87% nel 2025.

Ma li dobbiamo sempre correlare a quello che fa Viva Servizi".

Lo ha detto Moreno Clementi, direttore generale Viva Servizi Spa, rispondendo ai cronisti questa mattina a margine della conferenza sulla Giornata mondiale dell'acqua.

"Nel 2025 - ha annunciato - produrremo un volume di investimento sul territorio servito che sfiorerà i 40 milioni di euro, raggiungeremo dunque come investimenti la metà del nostro fatturato. Il bilancio del 2024 lo chiudiamo con 37,5 milioni di euro di investiti: con questo volume non si può non pensare di chiedere anche alla comunità che serviamo un contributo. Deve essere il minimo possibile, l'acqua deve essere un bene accessibile a tutti e a tutti ne va garantita la fruibilità, però gli interventi da fare sul servizio idrico integrato sono veramente tanti. Da qui al 2033 - ha proseguito Clementi - prevediamo un fabbisogno di investimenti di 500 milioni di euro e non si possono autofinanziare solo col ricorso al debito bancario o con altre fonti di finanziamento".

Tra gli interventi maggiori che sta portando avanti Viva Servizi c'è la digitalizzazione della rete, progetto da 38 milioni di euro finanziato per 28 con i fondi Pnrr che porterà nel 2026 ad abbattere dal 38% al 23% le perdite sulla rete idrica.

Nel 2025, come dichiarato da Clementi, Viva Servizi partirà con l'intervento del contenimento degli sversamenti a mare dal fosso di Palombina ad Ancona e poi col ripascimento di Villanova a Falconara. Nell'autunno 2026 ci sarà lo start del progetto complessivo che durerà per quattro stagioni balneari.

"Da anni abbiamo messo in atto - ha concluso il direttore generale - un'operazione volta alla massima trasparenza nei confronti del cittadino che ha il diritto di sapere come vengono spesi i soldi della bolletta che paga e che i piccoli e grandi disagi che deve sopportare per migliorare, e talvolta riparare, la rete idrica sono figli di un'attenzione che questa azienda pone alla qualità del servizio erogato in un'ottica di sostenibilità e con una particolare attenzione ai più giovani e alla loro conoscenza di come avviene il ciclo idrico integrato.

Metteremo in piedi un'operazione trasparenza con dei mega cartelloni all'ingresso di Ancona Sotterranea e nelle spiagge, dove spiegheremo ai cittadini cosa stiamo facendo e qual è la misura degli sforzi in campo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA