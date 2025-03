Venti studenti dalle Marche a Expo 2025 ad Osaka

Venti studenti delle Marche promuoveranno la regione, come ambasciatori di Giocamondo Study, valorizzando - anche attraverso video e altri contenuti multimediali - le peculiarità regionali in occasione dell'Expo 2025 ad Osaka.

E' stata presentata stamani ad Ascoli Piceno nel corso di una conferenza stampa l'iniziativa di grande importanza che si potrà realizzare grazie al contributo messo a disposizione dalla Regione per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese marchigiane e che prevede, contestualmente, l'assegnazione di contributi per 20 giovani (di 2mila euro ciascuno) da parte di Giocamondo Study, già da tempo presente sul mercato giapponese e del sud-est asiatico nell'ottica di scambi culturali, educativi e commerciali.

"Si tratta di un'opportunità e un'esperienza unica per i giovani marchigiani - spiega il presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis - perché avranno, innanzitutto, la possibilità di essere presenti all'Expo 2025 di Osaka grazie a un programma di scambio culturale e formativo in Giappone, della durata di due settimane, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti nella regione Marche".

L'assessore regionale Andrea Maria Antonini, con deleghe anche all'internazionalizzazione e per la cooperazione internazionale allo sviluppo, rimarca la valenza strategica del progetto proprio per la valorizzazione del ruolo dei giovani per promuovere le Marche: "Quello di Giocamondo Study è un ottimo progetto che va ad integrare quella che sarà una importante vetrina per il territorio marchigiano con una serie di appuntamenti ad Osaka messi a punto dalla Regione nell'ambito dell'Expo 2025 dal primo all'8 giugno".

Il progetto verrà presentato durante la Settimana delle Marche all'Expo 2025 di Osaka, dall'1 al 7 giugno, all'interno del Padiglione Italia; dall'8 al 21 luglio, i ragazzi scelti parteciperanno ad attività di scambio culturale e didattico in alcune scuole giapponesi.

Info https://www.giocamondostudy.it/vacanze-studio/destinazioni-ester o/avviso-di-selezione-dalle-marche-all-expo2025-osaka/



