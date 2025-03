Tragedia al volante, accusa un malore e muore

Accusa un malore mentre è al volante della sua auto che finisce contro un palo dell'illuminazione.

Muore un uomo di 71 anni.

Erano circa le 19.30 quando è partito l'sos per un automobilista finito contro un palo della luce lungo la statale Adriatica, in località Lido di Fermo.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno trovato l'uomo al volante dell'auto privo di sensi. I militi della Croce azzurra di Porto San Giorgio (Fermo) hanno provato a rianimarlo ma invano. Per l'automobilista ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Con ogni probabilità l'uomo ha accusato un malore, risultato poi fatale, finendo per perdere il controllo del veicolo che è andato a sbattere contro il lampione. Sul luogo della tragedia anche un equipaggio dei vigili del fuoco di Fermo e una pattuglia della polizia stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA