Servizi socio-sanitari, nasce Punto unico di accesso a Fabriano

A Fabriano nasce il Punto Unico di Accesso (Pua), una "risposta concreta ai bisogni socio-sanitari del territorio": un "unico punto di riferimento per i cittadini delle aree montane, per rendere i servizi più accessibili e garantire una presa in carico integrata e tempestiva". Dunque, scrive l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, Il territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 10 compie un passo fondamentale verso l'integrazione socio-sanitaria con l'attivazione del Pua.

"Un servizio che nasce per semplificare l'orientamento dei cittadini e fornire risposte concrete - spiega l'Ast - ai bisogni di chi si trova in situazioni di fragilità, disabilità, non autosufficienza o emergenza sociale".

Il Pua, situato in Via Brodolini 107 presso la sede Ast, "rappresenta un'evoluzione importante per il territorio, caratterizzato da una crescente carenza di servizi a fronte di un'utenza sempre più complessa. L'obiettivo è superare la frammentazione attuale, evitando ai cittadini il rimpallo tra uffici e garantendo un percorso di presa in carico che metta in rete i servizi sociali, sanitari e assistenziali disponibili".

Attraverso il Pua, "il cittadino può accedere a un sistema integrato che collega i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, evitando lunghe attese e percorsi disorientanti.

In particolare, il Punto Unico di Accesso: Accoglie e valuta i bisogni individuali attraverso un team multidisciplinare.

Orienta l'utente verso le prestazioni più appropriate (assistenza domiciliare, servizi per la disabilità, cure intermedie, RSA, misure economiche di sostegno). Semplifica l'iter burocratico, riducendo la distanza tra cittadino e istituzioni. Favorisce la prevenzione e il monitoraggio delle situazioni di vulnerabilità". L'attivazione del servizio "avviene nell'ambito delle nuove strategie regionali di integrazione socio-sanitaria, che puntano sulla creazione di Case della Comunità e strumenti innovativi per la gestione delle fragilità".

"La struttura è già operativa, tutte le mattine e con due rientri pomeridiani, e dove si può trovare un aiuto multidisciplinare", ricorda Massimo Mazzieri, direttore dell'integrazione socio-sanitaria per l'Ast Ancona, che sottolinea l'importanza del Pua nel fare da punto di connessione tra le reti sanitarie e sociali del territorio".



