Rincari luce e gas, Vitri 'la giunta regionale aiuti le imprese'

"Rincari di luce e gas un'emergenza: in Consiglio regionale un'interrogazione presentata dalla consigliera regionale del Pd Micaela Vitri. Con l'atto, spiega, si chiede alla Giunta di "intervenire al più presto con adeguate risorse per aiutare micro, piccole-medie imprese a fronteggiare i rincari delle bollette di luce e gas".

"Il Governo nazionale ha stanziato 3 miliardi di euro, ma occorre integrarli con apposite risorse regionali. - secondo la consigliera dem - Nel corso di questa legislatura ho promosso per la prima volta una mozione su questo tema il 25 gennaio 2022. Dopo tanti solleciti, nella seduta consiliare del 25 ottobre 2022 era stata approvata all'unanimità una risoluzione, comprensiva della mia stessa mozione 'Istituzione di un fondo anti crisi regionale per fronteggiare il caro bollette'".

"Questo atto spinse Acquaroli - afferma Vitri - a varare l'avviso pubblico, a maggio 2023, che stanziò 5,4 milioni di euro alle micro, piccole e medie imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica, ma molte di queste rimasero escluse dalla graduatoria. Mi auguro che questa misura possa essere ora replicata, con un ulteriore bando, a cui tutte le piccole attività produttive possano accedere per un contributo sui rincari".

"Nelle Marche - prosegue Vitri - il costo delle bollette di luce e gas per le imprese è stato nel 2024 di 1,6 miliardi di euro ma i rincari energetici potrebbero portare ad un costo nel 2025 di 2 miliardi di euro con aumento di circa il 20%. In particolare la bolletta della luce è costata nel 2024 alle imprese marchigiane 1,2 milioni di euro che potrebbero diventare 1,4 nel 2025. Serve una risposta immediata alla attività più energivore, da quelle dei parrucchieri alle imprese automatizzate. La Giunta Acquaroli- conclude - dia un segnale forte e concreto a un territorio dove aumentano le crisi industriali e l'export cala del 30% nel 2024".



