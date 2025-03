Ponti della Mole ad Ancona, accesi gli impianti di illuminazione

Accesi stasera gli impianti di illuminazione dei due ponti della Mole Vanvitelliana ad Ancona, realizzati all'interno dei lavori G7, conclusi tra settembre e ottobre 2024, prima dell'avvio delle delegazioni internazionali.

All'inaugurazione presenti, tra gli altri, il sindaco Daniele Silvetti e l'assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini.

Sui due ponti saranno installati due tipi di lampione, fa sapere il Comune, il primo destinato all'illuminazione del portale in pietra e del percorso e il secondo solo del percorso.

I proiettori avranno quindi due tipi di ottica: ellittica per l'illuminazione del portale in pietra (led 3000K) e stradale per l'illuminazione del percorso (led 3000k). I pali, alti 5 metri, in acciaio zincato colore grigio ghisa, saranno inoltre dotati di una struttura in alluminio portastendardo sulla sommità. L'intero progetto riguardante i ponti della Mole, che prevedeva anche il cavidotto di linea elettrica per le nuove illuminazioni, osserva il Comune, "ha consentito, in generale, di riqualificare gli ingressi della Mole Vanvitelliana e di migliorare la viabilità pedonale garantendo una migliore fruibilità della Mole stessa".

"Il ponticello lato Porta Pia è stato riqualificato con la creazione di un percorso pedonale con cubetti in pietra arenaria al posto delle precedenti mattonelle con materiale bituminoso".

Nel ponte lato Mandracchio è stata sistemata la pavimentazione in pietra con un'opera di lavorazione, ripulitura ed eliminazione degli avvallamenti. La linea ferrata ora dismessa, in passato al servizio della Mole, è stata mantenuta come oggetto storico". L'intervento ha comportato un investimento di 270 mila euro.



