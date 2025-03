Nella notte a fuoco tre autoarticolati all'interporto di Jesi

Tre autoarticolati, che erano in sosta nell'area dell'Interporto di Jesi (Ancona), sono stati distrutti dalle fiamme verso le 2 della notte appena trascorsa.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio verso le 4.30, impedendo così che i danni si propagassero ad altre aree. Praticamente distrutti i camion, di proprietà di una ditta, interessati dal rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri di Jesi e Monte San Vito.

Il rogo si sviluppato da un autoarticolato, coinvolgendone poi altri due parcheggiati a poca distanza. I mezzi distrutti sono tre motrici con rimorchio di proprietà della ditta "Co.fer.m", azienda marchigiana che ha sede nell'area e si occupa di acquisto di rottami in metallo che vengono riciclati e destinati a nuovo uso. Al momento del rogo, gli autoarticolati non avevano carico. Dagli elementi raccolti, non è ancora chiaro quale siano le cause dell'incendio, e non si esclude il dolo. I Carabinieri di Jesi e Monte San Vito, che indagano sulla vicenda, stanno esaminando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.



