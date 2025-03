Molesto in pronto soccorso, non potrà accedervi per un anno

Un uomo di circa 60 anni era solito stazionare nell'area del Pronto Soccorso e dell'ingresso principale dell'Ospedale di Torrette ad Ancona, infastidendo sanitari e pazienti con un comportamento minaccioso ed aggressivo; spesso si rendeva responsabile di episodi di accattonaggio fino a diventare molesto. Per questi motivi il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei suoi confronti un Divieto di Accesso alle Aree Urbane, impedendogli di stazionare o accedere senza un valido motivo nell'area dell'Ospedale di Torrette, e facendo salva la possibilità di poter accedere solo per effettuare prestazioni sanitarie. L'uomo era noto ai poliziotti del Posto Fisso dell'Ospedale per i suo comportamenti molesti.

In un'occasione aveva ritrovato una cartella clinica di un paziente dell'Ospedale, caduta accidentalmente nei corridoi: l'aveva raccolta e aveva contattato il paziente, chiedendogli dei soldi per riaverla indietro. Il malcapitato si era rivolto ai poliziotti in servizio al Posto Fisso i quali aveva intuito si trattasse del 60enne molesto e aveva denunciato per tentata estorsione. Dopo la denuncia, è scattato anche il provvedimento di prevenzione per il quale l'uomo non potrà accedere all'area ospedaliera per un anno; la violazione del cosiddetto Daspo urbano costituisce autonomo reato punito con la reclusione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA