Marche en mode, passerella di prestigio per aziende a Parigi

"Marche en mode", a Parigi una passarella di prestigio per le imprese di Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno. Un'iniziativa promossa all'interno della Settimana della moda di Parigi dalla Regione attraverso l'assessorato all'Internazionalizzazione alle Attività Produttive e Atim, l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione, con il supporto della Camera di Commercio e dell'ambasciatrice italiana in Francia.

L'evento, che si è tenuto nelle splendide sale dell'Ambasciata italiana a Parigi, ha visto sfilare anche otto aziende del sistema Confartigianato, che hanno messo in mostra le produzioni di qualità Made in Marche. Le aziende sono state: Shade, Simona Bonacci, Giovanna Nicolai, Ivana Maiolati, Dolcevita, Ferruccio Vecchi, Ernesto Dolani e ChicÈChic.

All'evento hanno preso parte anche Francesca Bracalenti, presidente interprovinciale e nazionale Sarti e Stilisti Confartigianato e Paolo Capponi, Responsabile Export, che hanno voluto ringraziare Regione Marche, Atim e Camera di Commercio delle Marche "per la riuscita di un evento che ha regalato alle imprese partecipanti una grande vetrina, grazie alla location strepitosa e alla possibilità di entrare in contatto con stampa internazionale e di settore. Una sfilata quindi di supporto alle aziende in un momento certo delicato per tutto il comparto moda.

Questo evento si è rivelato un palcoscenico di tutto rispetto e di alto profilo. Sono iniziative sicuramente da ripetere, magari anche durante le altre Settimane della moda, come Milano e New York".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA