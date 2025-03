Maltratta la madre e rifiuta braccialetto elettronico, arrestata

Maltrattamenti aggravati nei confronti della madre 87enne. E' il reato per cui i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno posto agli arresti domiciliari presso una casa di cura una 50enne residente in un Comune della provincia di Macerata. La misura è stata eseguita in base a un'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Macerata.

L'indagata era già destinataria del provvedimento di divieto di avvicinamento alla parte offesa ma non ha prestato il suo consenso all'applicazione del braccialetto elettronico, quindi nei suoi confronti è stata disposta l'applicazione della misura cautelare più grave della detenzione domiciliare, che fruirà presso una struttura sanitaria della provincia.



