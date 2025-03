La provincia celebra i 50 anni di gemellaggio con Wolfsburg

La provincia di Pesaro e Urbino e la città tedesca di Wolfsburg hanno celebrato questa mattina 50 anni di gemellaggio nella sala Adele Bei a Pesaro, alla presenza della delegazione guidata dal sindaco tedesco Dennis Weilmann, dei rappresentanti della provincia e dei sindaci delle città che la compongono. L'evento è stato aperto dalle note rossiniane del quartetto di sassofonisti del conservatorio Rossini.

Il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, per l'occasione, ha ricordato le origini del gemellaggio, suggellato nel 1975 dopo una missione in Germania della delegazione regionale, ribadendo di come "sin da subito la provincia ha valorizzato questo legame, che ha rappresentato un modello di integrazione per migliaia di lavoratori italiani emigrati".

Il sindaco Weilmann lo ha definito come un "glorioso gemellaggio", sottolineando l'importanza della "condivisione culturale" e annunciando "celebrazioni anche a Wolfsburg a settembre".

Il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, ha evidenziato il coinvolgimento della città nei festeggiamenti, con la mostra di Stefanie Woch alla Galleria Rossini e il Rossini Opera Festival tra le iniziative in programma in Germania, affermando che "questo rapporto ha coinvolto scuole, studenti, artisti e associazioni sportive, e sarà parte del percorso verso la candidatura di Pesaro e Urbino a Capitale europea della cultura 2033".

Ieri sera inoltre, la delegazione tedesca è stata accolta a Fano, dove il primo cittadino, Luca Serfilippi, e il vicesindaco, Loretta Manocchi, hanno celebrato il legame tra la città e Wolfsburg, che si affianca allo storico gemellaggio con Rastatt parlando di "un'amicizia che va oltre le relazioni cittadine e che coinvolge tutto il territorio" sottolineando l'importanza "di un legame con una città industriale di rilievo come Wolfsburg, sede della Volkswagen".

Weilmann ha infine ricordato la forte presenza della comunità italiana nella sua città dove risiedono "oltre 5 mila persone con cittadinanza italiana e più di 10 mila di origine italiana" ricordando anche la sua personale esperienza di scambio scolastico a Fano.

Entrambi gli incontri si sono conclusi con la volontà condivisa di rafforzare ulteriormente i rapporti tra le comunità coinvolte.



