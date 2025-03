Incontro Uil su 'Sindaci in rosa', testimonianza di Laura Conti

"Capitava spesso di andare in Prefettura con gli atti del mio Comune e i dipendenti uscivano dai loro uffici per vedere la stranezza di una donna sindaco". È il racconto di Laura Conti, sindaca di Castelfidardo (Ancona) tra il 1967 e il 1968 e dal 1972 al 1975, protagonista ieri con Meri Marziali, attuale prima cittadina di Monterubbiano (Fermo), dell'incontro "Sindaci in rosa, generazioni a confronto", organizzato dalla Uil Marche e dalla Uil Pari Opportunità.

"Sono diventata sindaca quasi per caso - ha raccontato Conti - Inizialmente la proposta era stata fatta a mio marito, medico condotto del paese, ma lui rifiutò perché non voleva che la politica interferisse con il suo lavoro. La mia realizzazione più importante fu la creazione della zona industriale di Castelfidardo", ha concluso, ricordando come nella provincia di Ancona appena il 17% degli enti ha una donna alla guida di un'amministrazione comunale.

"Se io oggi sono qui - ha detto la sindaca Marziali - è anche grazie a Laura che ci ha aperto la strada, ma essere donna in politica significa, anche oggi, dover dimostrare continuamente le proprie competenze, come se si dovesse superare una doppia prova: una verso l'elettorato e una nei confronti degli stessi ambienti istituzionali. Non vogliamo essere solo una quota, ma essere riconosciute per le nostre capacità e per ciò che portiamo politicamente e amministrativamente".

All'ex sindaca Conti è stata consegnata, da parte della segretaria generale della Uil Pensionati Marche, Marina Marozzi, una targa per ringraziarla dell'impegno civile e sociale profuso. "Abbiamo voluto declinare due esperienze lontane nel tempo, che hanno in comune la fascia tricolore, l'importanza della partecipazione e soprattutto quella delle donne", ha concluso la segretaria uil Marche Claudia Mazzucchelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA