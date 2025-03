Giornata mondiale dell'acqua, ad Ancona formazione e visite

Dalla formazione a scuola alle visite nei sotterranei della città. Il 22 marzo sarà la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, e per l'occasione, Viva Servizi, che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni delle province di Ancona e Macerata, con il Comune di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche (Univpm), ha messo a punto una serie di iniziative per la conoscenza dell'acqua come bene prezioso e per la sensibilizzazione alla tutela della risorsa idrica, contro lo spreco. Nel mondo circa 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile e il 13% del territorio italiano è esposto a rischio di siccità severa.

Il programma, presentato questa mattina a Palazzo del Popolo, prevede che dal 17 al 22 marzo gli esperti di Viva Servizi visiteranno alcune scuole del territorio servito per illustrare le buone pratiche di tutela dell'acqua. Da sabato 22 marzo, per i weekend di marzo e aprile sono in programma le visite sotto la città di Ancona, che saranno aperte ai cittadini su prenotazione, in collaborazione con l'Associazione "Ancona Sotterranea", per studiare la via dell'acqua.

Andrea Gagliardini dell'Associazione Ancona Sotterranea ha ricordato: "molti di questi luoghi sotterranei sono stati abbandonati. Con questo progetto possiamo recuperare parte di questi ipogei dal punto di vista storico e in termini di visite".

Sabato 22 marzo dalle 9.30 all'Auditorium di Viva Servizi in via del Commercio ad Ancona si terrà l'evento conclusivo "La conservazione dei ghiacciai", al quale parteciperanno alcune classi delle scuole primarie del territorio; interverrà la professoressa Silvia Illuminati del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente di Univpm, che ha una esperienza di missioni polari e di studio dei ghiacciai, tema a cui è dedicata quest'anno la ricorrenza.

"Ancona è una città in cui l'acqua è un elemento identitario fortissimo - ha dichiarato il sindaco Daniele Silvetti durante la conferenza stampa - Occorre lavorare affinché questo elemento identitario faccia sempre più da volano per raggiungere la consapevolezza dell'importanza dell'acqua nell'ambiente urbano, e porti a quel rispetto che non significa solo assenza di spreco ma riconoscimento, per Ancona, di una dimensione unica e fortemente caratterizzante".

È stato anche presentato il progetto di studio condotto in collaborazione con la Politecnica delle Marche, a cura del professor Augusto Ciuffetti, docente di Storia Economica all'Università Politecnica delle Marche, che indagherà la storia dell'acqua ad Ancona e le fonti di approvvigionamento idrico della città. "Viva Servizi - ha sottolineato nei suoi saluti introduttivi Andrea Dotti, presidente di Viva Servizi - ormai da anni ha messo in atto una serie di azioni con l'obiettivo di contribuire a far sì che i cittadini siano sempre più consapevoli che solo mettendo in atto comportamenti virtuosi, solo facendo ciascuno la propria parte, solo promuovendo presso le nuove generazioni un senso di responsabilità nei confronti della salute del pianeta e del futuro di tutti noi, adempiano davvero e fino in fondo al suo ruolo". Daniele Berardinelli, assessore al turismo ha ricordato che "i sedici forti e Ancona Sotterranea sono tra le eccellenze della promozione di Ancona dal punto di vista turistico. Il passo successivo sarà quello di avere delle guide in lingua inglese per aprire alle visite dei croceristi".





