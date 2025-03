Fedrigoni-Jürgensen, su Fabriano non è un'operazione speculativa

"Non abbiamo in alcun modo delocalizzato la produzione né venduto il marchio Fabriano a un'azienda tedesca, e la carta per fotocopie Copy1 e Copy2 non verrà prodotta da Fedrigoni in Germania. A inizio febbraio abbiamo sottoscritto un accordo quinquennale con un distributore internazionale, Jacob Jürgensen, che consente l'utilizzo del marchio per distribuire in Europa circa 30mila tonnellate di carta per ufficio, un quinto rispetto alle 140mila tonnellate che venivano prodotte nello stabilimento di Fabriano fino allo scorso dicembre". Inizia così la nota del Gruppo Fedrigoni che ha ritenuto necessario un chiarimento a seguito del clamore suscitato a Fabriano (Ancona) dall'accordo di licenza con il gruppo tedesco; un accordo relativo alla commercializzazione delle carte per fotocopie dello storico marchio Fabriano che fino a fine 2024 veniva prodotto in città attraverso la Giano srl, attualmente chiusa.

Fedrigoni ribadisce che l'operazione è nata con la "finalità di garantire continuità di fornitura ai clienti Fedrigoni che acquistano da noi i diversi range di carte per il disegno artistico e carte di sicurezza e che stanno assistendo con preoccupazione al forte calo di produzione di carta per fotocopie in tutto il mondo". Per evitare fraintendimenti "sulla confezione delle risme di carta sarà chiaramente specificato che il prodotto è distribuito da Jacob Jürgensen attraverso la controllata Paperfast".

Quindi, afferma l'azienda, non un'operazione "finanziaria o speculativa", né tantomeno "una delocalizzazione della produzione", bensì "volontà di supportare i clienti". Fedrigoni sottolinea che sta tenendo fede a tutti gli impegni presi con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Marche e le organizzazioni sindacali. "A metà marzo, delle 173 persone inizialmente coinvolte nella chiusura della società Giano (carta da ufficio) - informa - ne sono rimaste in cassa integrazione straordinaria una trentina e si sta lavorando per ridurle ulteriormente". Inoltre, il Gruppo ha un piano di investimenti per sostenere la crescita nel quadriennio 2025-2028 di oltre 300 milioni di euro a livello globale, di cui circa 100 milioni in Italia: "una grossa quota sarà destinata agli stabilimenti marchigiani che vogliamo rendere sempre più competitivi, sviluppare il portafoglio di prodotti (inclusi quelli più iconici a marchio Fabriano) e accelerare il percorso di transizione energetica e decarbonizzazione degli impianti".





